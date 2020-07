Burger King maakt hamburger van minder vervuilende koeien

Extra kosten

Burger King maakte de extra kosten die met het aangepaste vlees gepaard gingen niet bekend. De keten zei ook niet bereid te zijn om klanten meer te laten betalen voor de burger die vooralsnog tijdelijk in beperkte mate beschikbaar is. Zolang de voorraad strekt is de burger in bepaalde restaurants in Miami, New York, Austin, Los Angeles en Portland verkrijgbaar. Het bedrijf zou met leveranciers in Europa en Latijns-Amerika werken aan een soortgelijk initiatief.