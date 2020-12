Challenge Pascale Naessens: meld je hier aan

Restaurant Schevelin­gen in Helmond sloot afhaalpunt zèlf

16 december HELMOND - Het afhaalpunt bij restaurant Schevelingen aan de Aarle-Rixtelseweg in Helmond is door de eigenaren zelf gesloten. Het afhaalpunt bleek 'niet levensvatbaar' nadat de gemeente Helmond had geweigerd Schevelingen toestemming te verlenen om in een tent voor de deur te frituren en te bakken. Toen dat toch gebeurde, heeft het gemeentebestuur daar een einde aan gemaakt.