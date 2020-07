Check de datum op de gasfles en nog 11 tips om veilig te barbecueën

BBQ-en van Argentinië tot Zuid-Afrika

Heeft u hem al aan gehad? Waarschijnlijk wel, want in coronatijd mochten we heel veel niet, maar buiten eten bereiden op een houtskool- of gasbarbecue, dat was gelukkig niet verboden. Wat was het zonnig en warm in april en mei: ideaal voor een tuinfeestje met huisgenoten.



Tien tegen een dat er bij u dan ook hamburgers op het rooster lagen te sissen, want die zijn volgens een recente enquête van een webshop in barbecuecatering veruit favoriet, met als goeie tweede die ouwe vertrouwde kipsaté. Liefst met pindasaus.



Een burgertje of een sateetje op zijn tijd: niet te versmaden en lekker blijven doen natuurlijk, maar er kan veel meer. In de barbecuebijlage willen we de feestvreugde verhogen en inspiratie bieden om eens te variëren.



Vleesliefhebber van het eerste uur Julius Jaspers eet heus nog weleens vlees, maar op de grill gegaarde groente vindt hij een openbaring. En - verrassing - we zijn niet de enige liefhebbers van de barbecue: de Argentijnen prikken graag een lap vlees aan hun asador, de Australiër ziet de ‘barbie’ als het verlengde van de keuken en in Zuid-Afrika vormt de braai het warme centrum van verbroedering tussen de culturen.



Laten we trots zijn op onze eigen, typisch Nederlandse barbecue: met stokbrood, met salade en met sausjes. (Iemand nog een kippenpoot?) Niet zo gek dus dat juist twee landgenoten - broers uit Haarlem - een keramische barbecue ontwierpen die kan wedijveren met de wereldspelers.