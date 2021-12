Chef-kok Jeffrey kookt voor de sterren: ‘Ze wilden mij zelfs meenemen naar Los Angeles als hun privékok’

De stomende pannen ruiken heerlijk. ,,Jus de Veau”, zegt Jeffrey trots wanneer hij zijn pan saus afgiet. Het atelier vult zich met een kruidige geur. ,,Ik wist al heel jong dat ik televisiechef wilde worden. Op zondag keken we vroeger op tv naar Life & Cooking van Carlo en Irene. Rudolph van Veen kookte daar tijdens die show en hij was vanaf toen mijn voorbeeld.” Na zijn opleiding en veel ervaring in verschillende restaurants te hebben opgedaan, is Jeffrey geen televisiekok maar wél een privéchef bij mensen thuis.