Chef-kok Niels heeft ‘100 ideeën per uur’: ‘Ganzenlever met ananas? Het werd een knaller’

Bezoekers van het nieuwe hotel-restaurant in het Zutphense Broederenklooster kunnen straks een boel ‘culinaire gekte’ verwachten. Niels vertrekt bij Het Koetshuis en gaat als chef-kok aan de slag in het restaurant in hartje Zutphen, dat dit voorjaar opent. Hij gaat daar samen met Niels Minkman de keuken draaien.

Is niets jou te gek als het op eten aankomt?

Niels van Dooijeweert: ,,Ik wil de gekste dingen bedenken en die op de kaart krijgen. Veel mensen noemen me een adhd-kok. Soms schieten wel honderd ideeën tegelijk door m’n hoofd. In een keuken heb je te maken met veel meningen. Als ik iets geks bedenk, komt dat er vaak niet door. Maar soms belandt er iets van mij op de kaart waarvan iedereen zegt: ben je nou helemaal gek geworden?



Gebakken ganzenlever met gegrilde ananas en macadamianoten bijvoorbeeld. Bijna niemand wilde eraan in Het Koetshuis, want bij ganzenlever horen appels of pruimen en geen ananas. Punt. Toch kreeg ik mijn zin. En het gerecht werd een knaller.’’