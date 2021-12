‘Chickies’ in overvloed bij Juffrouw Tok, maar het bijgerecht is als een kip zonder kop

gouden pollepel Italiaanse barbecue­kost schaft de pot bij Oliva, maar de smaken en kruiden zijn ver te zoeken

De presentatie mag er best zijn, van de gerechten in restaurant Oliva in Amersfoort. Maar de smaken van de vis en de Siciliaanse kruiden zijn ver te zoeken, constateert Gouden Pollepel-recensent Marco Bosmans.

11 november