Consument mijdt suiker (maar lijkt onverschillig over zout en vet)

Diëtist en onderzoeker Ola Anabtewi legt op de site van de universiteit uit wat het doel was van het onderzoek. ,,Als consumenten het verkeerslichtsysteem gebruiken, moeten ze een keuze maken in de onwenselijke kenmerken en beslissen welke ze leidend laten zijn. We wilden weten of het vet, verzadigd vet, suiker of zout was dat ze het liefst wilden vermijden.”



Het stoplichtsysteem met rood, oranje en groen wordt gebruikt in Britse supermarkten. Het geeft per voedingsstof aan of het een goed scoort (groen) of niet-goed (rood). In Nederland wordt door een aantal supermarkten en producenten gewerkt met de NutriScore. Die werkt net iets anders: de kleur geeft een algeheel oordeel over het product. Als er veel suiker of zout in een product zit, geeft dat punten. Gezonde elementen zoals vezels en vitaminen halen het aantal punten weer omlaag.