Consumentenbond: Keuze voor duurzame vis bemoeilijkt door slechte informatie op etiket

Visverkopers zijn verplicht de exacte naam van de vis en hoe en waar deze is gevangen, te vermelden. Maar het onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat slechts 1 van de 97 bezochte vishandelaren zich aan deze regels houdt. Volgens de bond hebben consumenten die informatie wel nodig om te kunnen bepalen of een vis duurzaam is of niet.



Een derde van de visverkopers gebruikt helemaal geen vitrinekaartjes. De helft doet dat wel, maar zet daar onvoldoende informatie op. Ongeveer een kwart (24 procent) van die kaartjes vermeldt alleen het herkomstgebied. 10 procent meldt de vangst- of kweekmethode en slechts 6 procent geeft de exacte naam van de vis.



Toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zouden strenger moeten controleren dat verkopers hun klanten goed informeren, vindt de bond. Ook de onderzoekers van de Consumentenbond die in de winkel anoniem vragen stelden over duurzaamheid, kregen vaak onvoldoende informatie.