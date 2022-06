Consumentenbond onderzoekt verduurzaming supermarkten: ‘Er is werk aan de winkel’

De Consumentenbond onderzocht in heel Nederland de zes grootste supermarktketens (Albert Heijn, Aldi, Dirk, Jumbo, Lidl en Plus) en de grootste biologische supermarktketen (Ekoplaza). Ze beoordeelden hoe vlees-, vis- en zuivelvervangers worden aangeboden. Ook werd er bij de reguliere ketens gekeken naar de herkenbaarheid en plaatsing van drie biologische productgroepen: groente & fruit, houdbaar broodbeleg en koffie en thee. Daarnaast werd de promotie van biologische producten in de reclamefolders onder de loep genomen.

Supermarkten bepalen namelijk in grote mate wat we eten en drinken. In het klimaatakkoord hebben overheid en het bedrijfsleven maatregelen afgesproken om klimaatdoelen te halen. Supermarkten moeten klimaatvriendelijke producten stimuleren, door ze aan te bieden als de gemakkelijkste en normaalste keuze. Ook moeten supermarkten helpen minder zuivel en vlees te eten.

Weinig bio in reclamefolder

Het opvallendste resultaat is volgens de Consumentenbond het lage percentage biologische voeding in de reclamefolders van de onderzochte supermarkten. Vooral omdat de helft van de consumenten aangeeft te kiezen voor biologisch als het niet (veel) duurder is dan de biologische variant. ,,Van de supermarkten heeft Lidl het kleinste aantal aanbiedingen in biologische voeding”, aldus de Consumentenbond.

Jumbo (4,3 procent) en Plus (4,9 procent) doen het op het moment van testen (februari en maart 2022) beter. Hiermee zijn ze na Ekoplaza – dat alleen maar biologische producten verkoopt – koploper. Wat de promotie van biologische producten aangaat, is er ruimte voor verbetering, zegt Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond.

Hoe kan het dat er zo weinig biologische producten in de aanbieding zijn en wat doen supermarkten hieraan? Een woordvoerder van Aldi zegt dat Aldi als discounter een beperkt aanbod in biologische producten heeft, wat zich doorwerkt in het aantal biologische aanbiedingen. Wel werkt de keten veel met het On the way to Planet Proof-keurmerk.

Van Nederlandse bodem

Lidl kan niet zeggen of meer biologische aanbiedingen komen. Het bedrijf zegt het assortiment stelselmatig uit te breiden met duurzame en verantwoorde opties. Op dit moment is er bij de Lidl fairtrade koffie, thee en chocolade te krijgen. Ook biologische muesli en biologische zuivel zijn verkrijgbaar. De keten heeft de ambitie om enkel Planet Proof of biologisch gecertificeerde groenten en fruit van Nederlandse bodem aan te bieden.

Pauline van den Brandhof, woordvoerder van Albert Heijn, laat weten dat Albert Heijn inmiddels wekelijks twee biologische producten promoot in de Bonusfolder. Dat is een verbetering ten opzichte van de uitkomsten van het onderzoek. Ook zegt Albert Heijn het aantal aanbiedingen voor biologische producten uit te gaan breiden. Houdbare biologische artikelen als koffie, thee, tomatenblokjes, zaden en pitten worden in dit plan meegenomen. Klanten met een AH premium-abonnement krijgen standaard 10 procent korting op het gehele biologische assortiment.

Daarnaast kunnen klanten van Albert Heijn met het Beter voor Natuur & Boer-logo kiezen voor duurzaamheid. ,,Albert Heijn streeft ernaar dat zo veel mogelijk producten in de schappen een Beter voor-logo hebben. Hierbij gaat het om langdurige samenwerkingen met oog voor kwaliteit, dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit”, aldus Van den Brandhof.

Werk aan de winkel

Er is werk aan de winkel, zegt Van der Staak van de Consumentenbond. ,,Op het vlak van herkenbaarheid kunnen supermarkten nog heel wat verbeteren. Om te beginnen zouden alle vlees-, vis- en zuivelvervangers en biologische producten makkelijk vindbaar en als zodanig herkenbaar moeten zijn.”

Praat mee

