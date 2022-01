Coop waarschuwt klanten: varkensvlees in vegaschnitzels

Coop meldt op de eigen site dat dat er een fout is gemaakt bij één van zijn leveranciers. ‘Er zijn Varkensschnitzels XXL verkocht in de verpakking en met het etiket van de Plantaardige XXL Schnitzel’, zo meldt de supermarktketen.



Het gaat volgens Coop om een heel klein deel van de productie: 220 stuks. Daarvan zijn er ongeveer 60 bij bij Coop verkocht. De rest is direct uit de winkels verwijderd. ‘Er zijn geen problemen met de kwaliteit of voedselveiligheid’, aldus de verklaring op de site, ‘maar het product in deze verpakking is dus niet vegetarisch en bevat varkensvlees. Wij betreuren het als onze klanten hierdoor tegen hun principes en overtuigingen in een (varkens)vleesproduct hebben gekocht en gegeten.’