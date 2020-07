Culinaire reis door NL: deze Zeeuwse zaligheden zijn absoluut de moeite waard

Zomerserie Streekgenoten Bochica in Reusel: Gestolde thee op je bord

11:00 REUSEL - Bij restaurant Bochica in Reusel zijn ze niet vies van een experiment, maar koken met thee? Daar hadden ze nog nooit over nagedacht. ,,We koken met wat er is, laten ons inspireren door de seizoenen”, zegt keukenchef Bart Koolen.