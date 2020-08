Dankzij chefkok Maher al Sabbagh proef je al het moois van de Zijderoute nu op het Oostplein

koken & eten Met deze ‘ingepakte kip’ steel je de show als je gasten ontvangt

12 augustus Hoe je een lekkere gevulde kip maakt? Pak hem in met nog méér kip. De beroemde Frans-Amerikaanse chef-kok Jacques Pépin vult zijn kip met kippendijen en pakt hem dan in. Het recept is nu opgenomen in een boek met alléén maar inpakrecepten.