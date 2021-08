Dankzij dit apparaat hoef je niet meer in avocado's te knijpen om te voelen of ze rijp zijn

Alessandro is zo’n goede wijnproe­ver, dat hij niet meer mag meedoen aan landelijke wedstrijd

24 juli Zóveel geld voor zo’n bodempje van dat rode vocht in je glas? Geloof het of niet, maar die verbazing had Alessandro Matrone (46) ooit zelf ook. En nu is hij als wijnkenner driewerf Nederlands kampioen. Wat is er in de tussentijd gebeurd?