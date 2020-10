Danny Jansen geeft tips voor ‘meal prepping’: ‘Je keuken is maar één keer echt vies’

De Gouden Pollepel Alsof je in de Efteling bent: het interieur van het Zalmhuis verdient meer lof dan het eten

7 oktober In deze recensie is er niet zo heel veel ruimte om over het eten te schrijven. Allereerst omdat het interieur van het Zalmhuis meer woorden van lof verdient dan het eten. En ten tweede komt het C-woord om de hoek kijken...