De Bali Burger van Ferliyan (42) is de lekkerste van Nederland: ‘In één hap proef je alle smaken’

Wat Eten We Vandaag: Dahl met spinazie

Linzen zijn rijk aan vezels en eiwitten. In de Perzische keuken worden peulvruchten veelvuldig gebruikt. Bijvoorbeeld in de soep, gemengd met rijst en verwerkt in stoofgerechten. Let er wel goed op dat je voor dit recept rode linzen koopt en niet rode splitlinzen. Die behouden namelijk minder goed hun vaste vorm bij het koken en worden eerder papperig.

27 december