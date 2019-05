De chef van De Beleving in Sint-Oedenrode kookt vanuit het hart

Koken & eten ‘Zwangere vrouwen die noten eten, krijgen slimmere kinderen’

12:22 Vrouwen die in verwachting zijn en geregeld noten eten, zouden meer kans hebben om intelligente kinderen te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Spaanse Institute for Global Health. Volgens het Voedingscentrum is dit het eerste onderzoek dat dit aantoont en moeten de conclusies daarom voorzichtig worden bekeken.