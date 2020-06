De eerste nieuwe, lekker vette haring gaat naar de helden van de zorg: ‘Ze hebben dikke ruggetjes’

Koken & etenEr is weer haring! De verkoop van de Hollandse Nieuwe begint morgen. Vanmiddag is het eerste tonnetje aangeboden aan de harde werkers van de zorg. Omdat de traditionele veiling dit jaar niet door kon gaan vanwege de coronacrisis werd dit mooie alternatief bedacht.

Een unicum: geen veiling dit jaar. Waar normaal gesproken altijd de eerste ton Hollandse Nieuwe wordt geveild voor een goed doel, viel dat plan nu in duigen door de coronacrisis en de verscherpte maatregelen die het onmogelijk maken een grote groep bieders uit te nodigen. ,,Al 35 jaar hebben we de veiling gehouden in Scheveningen, een evenement voor 150 gasten,” zei Agnes Leeuwis, directeur Nederlands Visbureau.

Dit jaar werd het evenement kleinschalig gehouden in het Erasmus MC in Rotterdam. Daar waren ook Ernst Kuijpers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, en Diederik Gommers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die de haring in ontvangst namen. Op hun aanbeveling werden duizenden haringen naar ziekenhuizen over het hele land gebracht: duizenden haringen gingen naar personeel in zorgcentra in Rotterdam, Groningen, Enschede, Scheveningen en Breda. Zelf namen Gommers en Kuijpers de haringen ook bij de staart.

Ic-verpleegkundige Fabiola en Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) ontvangen het eerste vaatje Hollandse Nieuwe bij het Erasmus MC. © ANP

Smaak

Volgens haringdeskundige Arie Kuijpers zijn haringen altijd ‘hand in hand gegaan met de dokter’. De smaak ervan valt ook niet te betwisten. ,,Je kunt de oranje vetbolletjes goed zien drijven. Vroeger konden ze met alleen een vinger in de pekel aanvoelen hoe goed de haring was. Deze Hollandse Nieuwe is pas een week oud, als je vorige maand nog een haring at was-ie van 11 maanden geleden. Nu vissen we Hollandse Nieuwe tot de vetpercentages te hoog worden: ongeveer boven de 17 procent. Als het vetpercentage rond de 25 procent ligt noemen we het koninginneharing omdat deze vroeger werd aangeboden aan het koningshuis.”

Ernst Kuipers (Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) eet haring van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe bij het Erasmus MC. © ANP ,,Het vissen naar haring is anderhalve week geleden begonnen dus de voorraden lopen weer helemaal vol", zegt Martin Haasnoot, visproducent en eigenaar van HaasNoot Food Family. ,,Er is veel zon geweest zodat er lekker veel plankton in het water zat en de haring lekker vet kon worden. Je ziet ook wel dat het goede maten zijn en ze heel dik en vet zijn voor de tijd van het jaar. Het is ook heel bijzonder dat er dit jaar geen veiling plaatsvindt, maar het is wel een mooi gebaar."

Ook Kees Koning, die eerder de AD-haringprijs won, vindt de kwaliteit dit jaar helemaal top. ,,Het is een lekkere romige maar zilte smaak, met lekkere dikke ruggetjes.” Of er veel klandizie op afkomt? Dat hangt volgens hem af van de positieve aandacht in de media, er is dit jaar namelijk geen officiële veiling geweest.

Vishandelaar Marcel van Breda, eigenaar van Schmidt Zeevis, ziet er wel een ‘goede happening’ in. Hij heeft zelfs een speciale haring drive-in en een terras opgezet omdat er maar 30 mensen tegelijkertijd in zijn winkel mogen. Zo kan hij alsnog voldoen aan de vraag naar de Hollandse Nieuwe die er zeer zeker in groten getale zal komen.