Deze bakker bakt 1,3 miljoen bolletjes per week voor heel Nederland en groeit uit zijn jasje

Wijnfeest in Italiaans dorp eindigt in drama: vier familiele­den vallen flauw en overlijden

5 oktober Een wijnfeestje in de Italiaanse kustplaats Paola is afgelopen weekend voor een familie uitgelopen op een drama. Vier volwassen mannen stierven aan de gevolgen van koolstofdioxidevergiftiging toen zij hun zelfgemaakte wijn naar de vaten in hun kelder wilden brengen. Het dorp, waar zo’n 15.000 Italianen wonen, is met stomheid geslagen, vertelt een geschrokken burgemeester tegen Italiaanse media.