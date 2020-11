Deze gezonde appeltaart van de Healthy Sisters is perfect voor de donkere dagen

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 180 graden. Snij de appels in blokjes en voeg twee derde van de honing, kaneel en rozijnen toe. Vervolgens meng je het door elkaar. Dit zet je even apart.



- Daarna meng je het speltmeel en het bakpoeder in een kom en voeg je de vloeibare kokosolie, een derde van de honing, amandelmelk, eieren en dadels (in klein gesneden stukjes) toe. Dit meng je tot een fijn beslag. Vervolgens doe je de reeds gemengde appelstukjes erbij.



- Giet het geheel in een bakvorm en werk het af met schijfjes appel. Zet de bakvorm in de oven op 180 graden voor ongeveer 30 minuten.



Serveertip: Serveer het met geroosterde noten naar keuze.