Deze groente- en fruitsoorten bewaar je het beste in (of juist buiten) je koelkast

Om voedselverspilling tegen te gaan is het goed om te weten hoe je je eten kunt bewaren. Dus welke groente- en fruitsoorten horen eigenlijk in de koelkast? En welke producten kun je invriezen? Met deze bewaartips zorg je ervoor dat je de houdbaarheid optimaal benut.

,,Over het algemeen geldt: ligt het bij de supermarkt in de koeling, dan moet je dat thuis ook doen”, zegt Wietske de Lange van milieuorganisatie Natuur & Milieu. ,,Sommige producten liggen in de supermarkt niet in de koeling, maar kunnen thuis wel langer goed blijven door ze in de koelkast te bewaren, zoals appels, peren, perziken, nectarines, kiwi’s en alle typen bessen.”

Als je een grote hoeveelheid hebt gekocht en die niet in een keer opeet kun je die regel aanhouden. ,,Het is wel belangrijk dat je koelkast op 4 graden staat afgesteld, dat is de juiste koelkasttemperatuur”, aldus De Lange.

Niet in de koelkast

Fruit zoals bananen, meloenen, citrusfruit, sinaasappels en mandarijnen zijn een warm klimaat gewend en leg je daarom op de fruitschaal. ,,Ook vruchtgroenten, zoals tomaten, kunnen niet tegen de kou”, weet De Lange. ,,Bij temperaturen onder de 7 graden treedt er koudebederf op. Dan gaan de cellen kapot, verliezen ze vocht en gaan ze eerder rotten. Ze verliezen dan ook hun smaak. Ook komkommers, paprika’s, courgettes en aubergines bewaar je buiten de koelkast.”

,,Bananen, appels, peren, perziken en tomaten verspreiden een gas terwijl ze zelf rijpen: ethyleen”, gaat De Lange verder. ,,Hierdoor versnelt de rijping van fruit. Let dus op wat je bij elkaar in de fruitschaal legt.”



Avocado’s en mango’s doen het ook beter buiten de koelkast, weet Kathelijn van Elk van Too Good To Go, een app waar je overgebleven eten kan kopen van bedrijven. ,,Sla, bloemkool en aardbeien bewaar je het beste in de koelkast.”

Om de groei van bacteriën te remmen bewaar je eieren ook het liefst in de koelkast. ,,Houd ze wel in het doosje, anders drogen ze uit. Als je ze met hun punt naar beneden bewaart blijven ze nog langer goed”, aldus De Lange.

Verse kruiden

,,Aardappelen kun je het beste op een donkere plek bewaren, zoals in een keukenkast of kelder”, gaat Van Elk verder. Volgens het Voedingscentrum bewaar je aardappelen beter niet bij uien, omdat ze dan sneller spruiten en de uien sneller bederven door het vocht uit de aardappelen. Als je je aardappelen bij de appels bewaart gaan ze juist minder snel spruiten.

,,Vergeet ook niet je vriezer, want daar kan meer in dan je denkt”, zegt Van Elk. ,,Verse kruiden kun je in olijfolie als ijsblokje invriezen, net als restjes citroensap of wijn.” Restjes kruiden kun je ook in een nat velletje keukenpapier wikkelen, tipt het Voedingscentrum. Dan bewaar je ze onderin de koelkast en zijn de kruiden nog enkele dagen langer te gebruiken.

Juiste koelkastindeling

Als je eten in de koelkast bewaart is het goed om te weten dat de temperatuur in de koelkast niet overal gelijk is. ,,De deur is de warmste plek en de onderste plank is vaak het koudst. Groenten en fruit blijven het langst goed in de groentela, vlees en vis leg je het beste op de onderste plank”, aldus De Lange.

Restjes bewaar je in bakjes en voordat je ze in de koelkast doet, laat je ze afkoelen om te voorkomen dat de koelkast opwarmt. ,,Restjes zijn over het algemeen twee dagen houdbaar, leg ze dus vooraan in je koelkast”, tipt De Lange. ,,Dit geldt trouwens voor alle kort houdbare producten. Let dus op dat ze niet achter in je koelkast verdwijnen.” Je eten invriezen is vaak een goede optie om voedselverspilling tegen te gaan. ,,Het is dan handig om het eten al klaar te maken, of in elk geval even kort te koken. Laat het ook eerst even afkoelen voor het in de vriezer gaat.”

