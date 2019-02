Deze Helmondse zussen verkopen miljoenen flessen frisdrank

De Nederlandse tweelingzussen Raissa en Joyce de Haas (28) maken vanuit Londen furore met hun luxe en suikervrije frisdrankjes. De twee - geboren in Helmond, getogen in Antwerpen - richtten vijf jaar geleden Double Dutch Drinks op en verkochten al meer dan 10 miljoen flessen. Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft de jonge ondernemers in de prestigieuze 30 under 30 Europe -lijst gezet. ,,Wij waren nooit zo van het bier.’’

Raissa en Joyce de Haas praten met een Vlaamse tongval. Niet zo gek, want ze verhuisden op jonge leeftijd naar Antwerpen. Ze studeerden er toegepaste economische wetenschappen en gingen vervolgens aan de slag in de bankenwereld. ,,Al na een paar maanden hadden we door dat het werk niets voor ons was. Ons hart lag meer bij het verzinnen van nieuwe mixdrankjes voor met name gin. De liefde voor deze drank kregen we van onze ouders mee. Voor vrienden en familie schonken ze altijd goede gin en andere drank. Ze hebben ons veel geleerd over wijn en sterke drank.’’

Passie

Raissa en Joyce besloten hun passie te volgen en trokken naar Londen voor een tweede master: technology entrepreneurship. Eigenlijk stond die studie volledig in het teken van de lancering van hun bedrijf Double Dutch Drinks. ,,We wonnen de prijs voor beste scriptie en kregen van de universiteit 10.000 pond startkapitaal. Voorwaarde: we moesten het bedrijf in Engeland oprichten. Londen is een geweldige stad en een gin-walhalla. Voor ons een ideale plek, want vijf jaar geleden waren de gin-tonics veel minder populair in Nederland en België. Hier dronken ze toen vooral bier en daar hebben wij niets mee. Inmiddels zijn Nederlanders en Belgen begonnen aan een inhaalslag op het gebied van gin-cocktails. Gunstig voor ons’’, lacht Raissa.

In maart 2015 produceerde Double Dutch de eerste flesjes. Ze verkopen negen verschillende smaken, allemaal suikervrij. Voorbeelden: komkommer en watermeloen, en granaatappel en basilicum. ,,Ideaal om te mixen met gin of whiskey of rum. Wat ons betreft een mooi alternatief voor cola of de klassieke tonic.’’

Brexit

De drankjes van Double Dutch worden verkocht in 23 landen. De productie vindt plaats in Engeland, Noord-Ierland en Zuid-Afrika, maar volgens Raissa de Haas is het de bedoeling dat er ook in Nederland of België wordt gebotteld. ,,Zeker met het oog op de brexit willen we de oversteek maken naar het vasteland. Ook om verder te groeien, want veel mensen in Nederland kennen ons niet.’’ Double Dutch Drinks is in ons land onder meer te koop bij Gall&Gall en in sommige horecazaken. Maar als het aan de tweeling ligt, groeit het aantal verkoopadressen.

Of ze zelf ook terugkeren naar Nederland of België? ,,Op termijn wel, maar de komende vijf jaar nog niet.’’