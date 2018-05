Deze ijsjes (met likeur) kun je makkelijk zelf maken

Een gouden combinatie, zegt Jerry Jacob, ijsmaker van De ijsbeer in Vinkeveen, over de mix van ijs met alcohol. ,,Het is allebei lekker en samen nog lekkerder.

En het is niet moeilijk te maken'', bezweert hij. ,,Recepten voor ijs met likeur vind je overal op internet. Je moet alleen een beetje opletten.'' Dat opletten zit in de alcohol, die het vriespunt lager maakt, net zoals suiker dat doet. Suiker zorgt ervoor dat je ijs schepbaar blijft, legt Jacob uit, net als alcohol dus. Daarom moet je de suiker in je recept vervangen door de drank en niet allebei gebruiken. ,,Je kunt het aantal grammen suiker vervangen door dezelfde hoeveelheid drank.''