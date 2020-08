Deze knoflooksaus uit de supermarkt komt als beste uit de test

Mocht Dracula ooit neerstrijken aan de Scheveningse Kanaalweg, dan zal hij met een grote boog om nummer 36 snellen. Nog voor je binnen bent bij de Franse delicatessenzaak Vers uit de Gers, stoot je het hoofd al tegen de bollen knoflook die in lange slingers aan de luifel bungelen. Eenmaal over de drempel wappert de ventilator een intense knoflookgeur rond. Niet vreemd, eigenaar Ton Oosterhout heeft een paar dagen terug nog tweeduizend kilo ail violet (‘paarse knoflook’) uit het zuidwesten van Frankrijk laten aanrukken. Een derde ervan is de deur alweer uitgevlogen.