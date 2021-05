Deze maaltijd is goed voor sporters en bevat één ingrediënt dat je niet verwacht

Wat was er mis? ,,Er ontbraken nog de nodige koolhydraten aan. Ik dook de keuken in om te kijken of er met de aanwezige ingrediënten nog iets speciaals te maken viel. Rutger begon ondertussen op te noemen wat we zouden kunnen gebruiken. Op een gegeven moment vroeg ik hem iets te herhalen. Hij keek me verbaasd aan en vroeg zich af wat ik met het laatstgenoemde wou doen. Vol verwachting voegden we het toe aan ons recept. Het werd lekker en vol koolhydraten. Gekscherend gaf hij toe dat ik de kastanjes voor hem uit het vuur had gehaald.”



Want dat was het ingrediënt dat ontbrak: kastanjes. ,,Die zijn misschien niet zo voor de hand liggend, maar een beetje variatie en spanning is de juiste beloning voor de juiste sportprestatie", aldus Beuk.



Verhoeff: ,,Koolhydraten zijn voor een duursporter de belangrijkste bron van energie. Ook vetten en in mindere mate eiwitten leveren energie, maar minder effectief dan de koolhydraten. Eiwitten worden meer als bouwstof gebruikt. Pas als je lange tijd niet gegeten hebt of na heel langdurige inspanning kan het zijn dat er eiwitten worden afgebroken om het lichaam energie te geven. Koolhydraten, vetten en eiwitten worden in kleine verbrandingsovens omgezet in energie.”