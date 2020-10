Deze Nederlandse kok behoort tot de succesvolste chefs van Europa

Veel meer geld buiten de keuken

Volgens de initiatiefnemers van het onderzoek is er de laatste jaren veel geld te verdienen met koken vanwege de toegenomen interesse in kookshows. Steeds meer culinaire experts maken hun entree in tv-programma's, brengen hun eigen kookboeken uit en breiden hun merk uit via sociale media. Op die manier verdienen de top-koks ook buiten de keuken een aardige boterham met hun bekendheid, wat de aanleiding was voor de lijst.