Deze producten kun je nog prima eten na de houdbaarheidsdatum

Eerst de termen THT en TGT. De houdbaarheidsdatum op producten wordt op twee manieren aangegeven: THT, oftewel ‘tenminste houdbaar tot’ en TGT, ‘te gebruiken tot’. Het grote verschil is dat voedsel na de TGT-datum echt niet meer gegeten mag worden, terwijl de THT-datum over een ‘tenminste’ gaat.



TGT-data zie je vaak bij vlees, kip en verse vis. Deze producten kun je invriezen om ze langer te gebruiken. Je kan ze gemiddeld drie maanden na de datum van invriezen nog eten.



Om etenswaren in het algemeen optimaal te bewaren kun je de temperatuur van je koelkast het best instellen op vier graden Celsius. Bacteriën groeien dan minder snel. Zet gekoelde producten ook zo snel mogelijk na kopen in de koelkast. Voedsel dat langer dan twee uur buiten de koelkast heeft gestaan, kun je beter niet meer opeten.



Bij sommige voedingsmiddelen is een houdbaarheidsdatum niet verplicht, omdat ze minder bederfelijk zijn. Het gaat dan om zout, azijn, suiker, kauwgom, alcoholische dranken en wijn. Hieronder de belangrijkste tips per voedingsgroep op een rijtje: