Deze restaurants verloren dit jaar hun sterren (maar dat kwam niet door Michelin)

Zes restaurants die vorig jaar nog een Michelinster droegen, staan dit jaar niet op de lijst. Niet omdat Michelin ze minder van kwaliteit acht, maar omdat ze zijn gestopt, omdat ze failliet zijn gegaan of omdat het restaurant in andere handen is overgegaan. Dat heeft Michelin vanochtend bekendgemaakt. Het gaat om De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven, De Zwaan in Etten-Leur, Lucas Rive in Hoorn, Niven in Rijswijk, De Vrienden van Jacob in Santpoort en De Heer Kocken in Vught.

Ook bij de lijst van de restaurants met twee sterren heeft Michelin niemand bruut van een ster beroofd: het lijstje vertoont vooral gelijkenissen met die van vorig jaar. Alleen &Moshik (Amsterdam), dat vorig jaar de deuren sloot, ontbreekt aan de lijst.



Op dit moment telt Nederland twee restaurants met drie sterren, achttien restaurants met twee sterren en 93 met één ster.

Technische problemen

In het Nieuwe DeLaMar Theater is de uitreiking van de Michelinsterren via videoverbinding vanochtend uitgezonden. Afgelopen zaterdag lekte het nieuws al uit, dus de chefs konden het afgelopen weekend al vieren. En dat deden ze met veel champagne. Wat gebeurde er? Gwendal Poullennec, internationaal directeur van de Michelin Gidsen, legt uit dat zijn bedrijf met een technisch probleem kampte: ,,Zoals je weet heeft Michelin een app ontwikkeld. We zijn helaas een stap te ver gegaan en hebben de informatie over de sterren al gedeeld. We hadden het liever een verrassing gehouden, maar het laat zien hoe opgewonden we waren om het te delen. Het ging om een technisch issue.”



Michelin heeft de koksbuizen die bij de ster horen meteen geleverd. Zo konden de koks hun buis meteen dragen tijdens de video-uitzending. Toch bleef het niet bij deze technische problemen. De videoverbindingen werkten niet de hele tijd, het geluid viel nu en dan weg of de stemmen van de chef-koks galmden door de ruimte.

Deze restaurants kregen voor het eerst een ster:

Tilia / Etten-Leur Carlo Chantrel met Marielle Vink, zagen naast alle nadelen ook voordelen aan corona. ,,We hebben alle tijd om over concept na te denken. Daar is normaal geen tijd voor.” Hier meer over de reactie op de ster.

Kasteel Heemstede / Houten: Ollie Schuiling was net zijn huis aan het poetsen toen zijn telefoon ontplofte.

Pieters Restaurant/ Oudambacht Pieter de Ronde kreeg het nieuws toen zijn telefoon begon te ratelen. ,,Ik stond onder de douche, ik dacht: de tent staat in de fik.”

Zeezout / Rotterdam / Patrick 't Hart werkt al jaren aan het mooie eten en werkte de eerste jaren aan een ster. Die niet kwam. ,,Toen heb ik het idee maar laten varen. Dat het nu toch komt, is veel waard. Het voelt ontzettend goed. Als je ziet hoe mensen met ons meeleven. Ik ben zo keiblij. Ik wil mensen blij maken.”

Daalder / Amsterdam Dennis Huwaë is een van de andere namen die al langer op de lijstjes stond van de kenners. Nu krijgt hij hem toch. Dat betekende veel champagne. ,,Ik vind het een heel mooi compliment, ik ben er heel blij mee. We blijven altijd pushen op kwaliteit en op smaak.” Toen de naam van sterrenchef en tv-kok Guy Van Cauteren ter sprake kwam, werd Huwaë emotioneel. Zijn mentor overleed afgelopen november. ,,Ik weet even niet wat ik moet zeggen.”

Meliefste / Wolfaartsdijk Thijs Meliefste wachtte al even en velen vonden dat hij het verdiende. ,,Dit is het grootste compliment dat je kunt krijgen”, reageert hij. ,,Er was vaak teleurstelling en nu is de de bevestiging er.”

Wils / Amsterdam Joris Bijdendijk is blij met de ster die zijn restaurant Wils kreeg. Rijks hád al een ster. ,,Iedereen was door het dolle en we hebben keihard gefeest. We zijn super trots en super blij.” Hier vind je meer over het restaurant.

De nieuwe winkel / Nijmegen Emile van der Staak stond al langer op de lijstjes van kanshebbers. Hier zijn reactie.

Twee sterren

Brut172 / Reijmerstok Hans van Wolde: ,,Het is een bijzonder jaar, we hopen een mooi nieuw begin te mogen maken.”

212 / Amsterdam Richard van Oostbrugge.

Drie sterren

Inter Scaldes / Kruiningen Voor Jannis Brevet was het een bijzonder jaar, door corona maar meer nog omdat zijn vrouw Claudia ziek. ,,Ze heeft een zware operatie ondergaan, wat dat betreft was het goed dat het een andere tijd is.”

De Librije / Zwolle Jonnie en Thérèse Boer. ,,We waren tijdens de eerste lockdown lamgeslagen”, aldus Boer. Vanaf november zit de vaart er weer in. Zijn vrouw is blij dat er inmiddels meer mogelijk is.

Eén ster in 2021

Drente

Schoonloo De Loohoeve

Zuidlaren De Vlindertuin

Fryslân

Beetsterzwaag De Heeren van Harinxma

Gelderland

Bennekom Het Koetshuis

Doornenburg Rijnzicht

Duiven ‘t Raedthuys

Harderwijk Basiliek

Heelsum De Kromme Dissel

Kerkdriel Flicka

Leuvenum Het Roode Koper

Nijmegen De Nieuwe Winkel N

Groningen

Aduard Herberg Onder de Linden

Limburg

Maasbracht Da Vinci

Maastricht Beluga Loves You

Maastricht Rantrée

Maastricht Tout à Fait

Roermond ONE

Ubachsberg De Leuf

Venlo Valuas

Weert Marrees

Well Brienen aan de Maas

Noord-Brabant

Breda Wolfslaar

Cromvoirt Noble Kitchen

Eindhoven Wiesen

Eindhoven Zarzo

Etten-Leur Tilia N

Helmond Derozario

’s-Hertogenbosch Noble

’s-Hertogenbosch Sense

Oosterhout Zout & Citroen

Ravenstein Versaen

Sint-Oedenrode Wollerich

Sint Willebrord O&O

Tilburg Monarh

Uden OONIVOO

Valkenswaard Eden

Willemstad Vista

Wouw Mijn Keuken

Noord-Holland

Amsterdam Bolenius

Amsterdam Bord’Eau

Amsterdam Bougainville

Amsterdam Daalder N

Amsterdam The Duchess

Amsterdam Graphite by Peter Gast

Amsterdam Lastage

Amsterdam MOS

Amsterdam Le Restaurant

Amsterdam RIJKS®

Amsterdam RON Gastrobar

Amsterdam Sinne

Amsterdam Vermeer

Amsterdam Vinkeles

Amsterdam The White Room by Jacob Jan Boerma

Amsterdam Wils N

Amsterdam Yamazato

Bussum Soigné

Castricum Apicius

Haarlem ML

Haarlem Olivijn

Haarlem Ratatouille Food & Wine

Heemstede Cheval Blanc

Monnickendam Posthoorn

Schoorl Merlet

Texel - Den Hoorn Bij Jef



Overijssel

Blokzijl Kaatje bij de Sluis

Hengelo ‘t Lansink

Holten De Swarte Ruijter

De Lutte De Bloemenbeek

Utrecht

Driebergen-Rijsenburg La Provence

Houten Kasteel Heemstede N

Leersum Voltaire

Linschoten De Burgemeester

Loenen aan de Vecht ‘t Amsterdammertje

Loenen aan de Vecht Tante Koosje

Vreeland De Nederlanden



Zeeland

Breskens Spetters

Cadzand AIRrepublic

Koewacht ‘t Vlasbloemeken

Wilhelminadorp Katseveer

Wolphaartsdijk Meliefste N

Zuid-Holland

Bergambacht Pieters Restaurant N

Capelle aan den IJssel Perceel

Den Haag Calla’s

Noordeloos De Gieser Wildeman

Noordwijk aan Zee Latour

Rotterdam Amarone

Rotterdam FG Food Labs

Rotterdam Fitzgerald

Rotterdam Joelia

Rotterdam The Millèn

Rotterdam Zeezout N

Schipluiden Aan de Zweth

Warmond De Moerbei

Twee sterren in 2021

Amstelveen (Noord-Holland) Aan de Poel

Amsterdam (Noord-Holland) Ciel Bleu

Amsterdam (Noord-Holland) Restaurant 212 N

Amsterdam (Noord-Holland) Spectrum

Breskens (Zeeland) De Kromme Watergang

Cadzand (Zeeland) Pure C

Giethoorn (Overijssel) De Lindenhof

Haarlem – Overveen (Noord-Holland) De Bokkedoorns

Harderwijk (Gelderland) ‘t Nonnetje

Heeze (Noord-Brabant) Tribeca

Nuenen (Noord-Brabant) De Lindehof

Reijmerstok (Limburg) Brut172 N

Roermond (Limburg) Sabero

Rotterdam (Zuid-Holland) FG - François Geurds

Rotterdam (Zuid-Holland) Fred

Rotterdam (Zuid-Holland) Parkheuvel

Staphorst (Overijssel) De Groene Lantaarn

Waalre (Noord-Brabant) De Treeswijkhoeve

