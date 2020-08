Deze smeuïge aardappelpuree uit een zakje komt als beste uit de test

Als chef-kok bij De Zwaan sleepte Tako Hoefsloot jarenlang een Michelinster in de wacht. Sinds 2016 heeft hij met zijn restaurant De Jongens van Zand & Klei een nieuw culinair doel: de aardappel weer sexy maken. En dat is toch een beetje alsof je Jacques d’Ancona in een van de draaistoelen bij The Voice of Holland probeert te krijgen. Natuurlijk groeiden hele volksstammen ermee op, maar inmiddels staan de spotlights al lang op andere sterren. ,,Dat de aardappel tegenwoordig zo wordt ondergewaardeerd, is totaal onterecht”, vindt Hoefsloot. ,,Mensen denken bijvoorbeeld dat het een dikmaker is, terwijl er in rijst en pasta veel meer calorieën zitten.”