Dierenorganisatie noemt geredde koe ‘Kimberly Kowdashian’ als dank voor Kims dieet

Parkzicht-eigenaren openen Italiaans restaurant Hout in voormalige Piz­zaplaats

10 mei EINDHOVEN - Op de plek aan de Leenderweg in Eindhoven waar voorheen Pizzaplaats zat, wordt momenteel druk verbouwd. De pizzeria is overgenomen door Derk en Nicky van Westenbrugge en zij maken er een Italiaans restaurant van met de naam Hout Pizzeria. De in het oog springende houtgestookte oven blijft centraal staan.