Dikke rijen bij de bakker: we verorberen vandaag miljoenen oranje tompouces

Oud recept?

De tompouce - een kleine versie van de bekende Franse ronde taart van bladerdeeg met de naam millefeuille - bestaat al lang in Nederland, meldt de website Eetverleden. De variant met roze glazuur bovenop stond al in 1918 in een kookboek dat de titel De banketbakker in de keuken droeg. De grote versie, de ronde millefeuille, staat in datzelfde kookboek met een oranje glacé-bovenlaag.



Hema bakt de tompouces met het oranje glazuur in ieder geval sinds Koninginnedag 1993, aldus de woordvoerder. ,,In mijn herinnering is dat de eerste keer. Ik werkte toen zelf in Hema Zwolle, daar was toen nog een bakkerij op de tweede verdieping van het winkelpand en kwamen ze per kar naar beneden”, vertelt zij. ,,Op een gegeven moment was de oranje kleur op en gingen de bakkers door met de roze kleur om maar geen klant teleur te stellen.”