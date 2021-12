Dirk haalt wervingscampagne offline na woede toprestaurants over ‘wegkapen’ personeel

Met het omschooltraject wil Dirk leidinggevenden lokken uit branches waarin door de coronamaatregelen geen of nauwelijks werk is zoals de horeca. Zij worden in een week klaargestoomd voor een baan bij de supermarktketen. De wervingscampagne liep eind vorig jaar voor het eerst en nu opnieuw. Tot grote woede van de stichting G4, de koepel van restaurantverenigingen Alliance Gastronomique, JRE-Jeunes Restaurateurs, Les Patrons Cuisiniers en Fine Eastern Restaurants.

,,Hier zakt onze broek van af. Zo ga je als branches niet met elkaar om’’, zegt voorzitter Patrick van Zuiden. ,,Zowel Dirk als wij verzorgen de inwendige mens maar dit is werkelijk ongepast. Ik snap dat de supermarktketen een personeelsprobleem heeft en een wervingscampagne voert om dat op te lossen maar mensen wegkapen gaat te ver’’, klinkt het met ingehouden woede.

De ‘finedining’-restaurants in Nederland reageerden eind vorig jaar niet op de wervingscampagne van Dirk omdat hen dit de beste optie leek maar nu ligt de zaak anders en moeten ze wel. Van Zuiden: ,,Onze bedrijven staan figuurlijk in brand. Door de coronamaatregelen moesten we dicht, daarna mochten we weer draaien maar kampten we met een personeelstekort doordat veel medewerkers - heel begrijpelijk - eieren voor hun geld hadden gekozen. Nu is de helft van de horeca weer dicht en heeft de andere helft geen personeel. Medewerkers met hart voor de zaak die wel zijn gebleven dan oproepen zich te laten omscholen is een dolkstoot.’’

De actie van Dirk krijgt nog een staartje, belooft de voorzitter van de club van toprestaurants. ,,Op de eerstvolgende vergadering met onze gemeenschappelijke toeleveranciers zoals Sligro en Hanos, zal de kwestie ter sprake komen en zullen wij duidelijk maken dat je zo niet omgaat met concullega’s’’, aldus Van Zuiden.

De voorzitter van de stichting G4 werd zaterdagmorgen naar eigen zeggen overstelpt met telefoontjes en mails van aangesloten restauranteigenaars die hun onvrede uitten over de wervingscampagne van Dirk.

Offline gehaald

‘Wij ontvingen dezelfde geluiden en hebben daarop actie ondernomen door de betreffende uitingen offline te halen’, luidt het in een reactie van de Detailresult Groep waaronder de supermarktketen valt. ‘Wij betreuren het dat onze omscholingscampagne tegen het zere been van mensen is. Dat is geenszins onze bedoeling.’

