Dirk koopt wijn in voor de Aldi: ‘Drink minder, maar wel goede wijn’

Vanhorenbeeck had vier jaar geleden net de titel Magister Vini op zak, toen hij werd gevraagd om het wijnschap van de discounter onder zijn hoede te nemen. ,,Eerlijk is eerlijk, ik kocht zelf geen wijn in de supermarkt en had er geen ervaring mee.” Tot die tijd werkte hij namelijk als wijnadviseur bij een horecagroothandel. ,,Dat heb ik twaalf jaar gedaan. Dus ik twijfelde wel om over te stappen. Maar de retail is dé plek waar het gebeurt. Zo’n 75 procent van de mensen koopt daar zijn wijn.”