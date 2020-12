Dirk waarschuwt: stukjes metaal in grillworst

Het gaat om de Pure Ambacht Grillworst Kaas met een houdbaarheidsdatum van 13-12-2020, meldt Dirk. De worst voldoet volgens de supermarktketen niet aan de ‘interne kwaliteitsnormen'. In enkele verpakkingen zijn metaaldeeltjes aangetroffen.

Klanten die de worst hebben gekocht, kunnen deze terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig. Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice via 088-3134444. Er is ook een meldformulier op de site van Dirk.