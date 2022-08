Dit bosrestaurant staat midden in de natuur: ‘De Veluwe is mijn moestuin’

De auto moet worden geparkeerd buiten het kampeerterrein. Het is vanaf daar een half uur lopen over een kronkelend bospad naar buitenrestaurant Zeven, verstopt in de Renkumse bossen. Wie flink wat bagage bij zich heeft, wordt direct gestraft, want een zandweg is niet geschikt voor rolkoffers. Maar dat is ook niet de bedoeling, want een weekendje off grid betekent: even weg van alle wereldse hectiek en terug naar de natuur. ,,Door de wandeling word je direct vanaf het eerste moment gedwongen te vertragen’’, zegt Luit Italianer, een van de drie initiatiefnemers.