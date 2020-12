Dit is het geheime recept van echt goede Surinaamse pom

VideoTv-koks Job en Perry leren je alles over de Surinaamse keuken in de videoserie SuriFood op deze site. Zo spreken de twee met Surinaamse koks over hun allerlekkerste gerechten. Vandaag: pom.

De Surinaamse keuken is een mengelmoes van verschillende keukens. Job Pattinasarany en Perry de Maan (beter bekend als Job en Per) richten zich vandaag op pom uit de Joods-Creoolse keuken. Ze leren het maken van goede pom van Peggy, die de kunst van haar grootmoeder heeft geleerd. ,,En die was pom-master”, vertelt Perry.

Pom is typisch Surinaams. Volgens Peggy heeft het de naam een nationaal gerecht te zijn. ,,Het wordt gegeten bij feesten en partijen: speciale gelegenheden.” Het gerecht wordt gemaakt met een knol, de pomtayer. Deze groeide in Suriname en werd ontdekt door de Portugese joden die naar Suriname kwamen. Het waren vaak de plantagehouders die slaven hadden.

Degenen die in de keukens werkten, gaven volgens Peggy waarschijnlijk hun eigen draai aan het gerecht. Dat moet honderden jaren geleden zijn gebeurd. In pom zit kip. Mét bot, want dat geeft smaak. Het geheim van de pom-master? Dat is de saus. Hieronder zie je hoe je die maakt.

Volledig scherm Job en Perry maken in deze aflevering van SuriFood pom. © Koken&Eten

Pom (voor een bakblik van 40 x 25 cm) van Peggy

Ingrediënten

VOOR DE VULLING VAN KIP:

• 1 grote fijn gesnipperde ui

• 3 tomaten

• een paar takken selderij - (fijngesneden)

• 2 kilo kipdij met bot of kipdijfilet (Ik gebruik altijd kipdij met bot, maar als je de pom maakt om op broodjes te eten, gebruik dan de kipdijfilet)

• 2 el zout

• flink wat zonnebloemolie

• 3 el olijfolie

• 1 el roomboter

• 250 gram uitgekookt zoutvlees - in stukjes gesneden (is optioneel)

• 1 liter water

• 4 el tomatenpasta

• 3 el ketjap manis

• 3 el oestersaus

VOOR DE POMTAYER BASIS:

• 2 pakken ontdooide pomtayer – Vroeger kochten we altijd van het merk Lufo, maar intussen is het nog wel de duurste, maar niet meer de beste. Andere merken zijn prima, zoals Apoera en zelfs de goedkoopste Fawaka is prima, maar daar zitten vaak nog grove stukken tayer in, die je er dan wel moet uithalen.

• 1 el zout

• 1 pot piccalilly

• 4 el suiker

• boter om het bakblik in te vetten

Bereiding

VOOR DE KIP:

• Snipper de ui en tomaat en snijd de selderij heel fijn.

• Haal de velletjes van de kip (Je kunt ook vaak al ontvelde stukken kippendij kopen) en was de kip met een beetje citroen. Ik hak meestal de kippendijstijkjes nogmaals in twee, want ik houd niet van te grote brokken kip in de pom.

• Wrijf de kip in met het zout.

• Zet een braadpan op hoog vuur, voeg een laag zonnebloemolie toe zodat je kipstukjes bedekt, zodra de olie heet is voeg je de kip toe en die bak je krokant. Ik bak in rondes, dus gooi niet alles in een keer in de pan.

• Als de kip krokant is gebakken of bruin is haal ik het uit de olie en laat uitlekken in een schaal met keukenpapier.

• Als alle kip gebakken is haal ik de olie uit de pan, en doe er wat olijfolie bij en bak mijn ui glazig. Daarna voeg ik de fijngesneden tomaten toe.

• Zet het vuur zachter en voeg de ketjap manis, oestersaus, tomatenpasta en het water toe zodat er jus ontstaat. Doe de kip in de jus.

• Voeg nu de selderij toe en roer alles goed door. Doe tot slot een deksel op de pan en laat dit 25 minuten op laag vuur sudderen. Proef ondertussen hoe de jus van dit mengsel smaakt. De jus moet eigenlijk nu al heerlijk smaken. Het geheim van de pom is lekker en veel jus, dus als je water verdampt, doe er nog een liter bij. Blijf proeven, misschien moet er ietsje meer zout of ketjap bij.

VOOR DE TAYER:

• Verwarm de oven voor op 180 graden.

• Haal de pomtayer uit de pakken en doe het in een grote kom. Doe de piccalilly, zout en suiker erbij en roer alles goed door elkaar.

• Pak daarna drie soeplepels jus van het kipmengsel en voeg dit aan het mengsel toe. Roer alles door en proef of het mengsel op smaak is. Voeg waar nodig nog zout en/of suiker toe.

• Vet het bakblik in met boter. Doe een laagje van het pomtayer-mengsel in het bakblik.

• Als de laag in het blik ligt giet je gelijkmatig nog een soeplepel jus eroverheen. Daarna ga je de kip erop doen. Probeer in rijtjes de kippenstukjes erop te doen, zodat voor elk vierkantje pom er een stukje kip bij zit. Daartussendoor strooi je de kleingesneden stukjes zoutvlees . Nogmaals: zoutvlees is optioneel.

• Doe de rest van het pomtayer-mengsel in een tweede laag in de schaal.

• Verspreid weer een laag jus over de bovenste laag. Nu is de pom klaar om in de oven te gaan.

• Doe de pom 1,5 uur in de oven op 180 graden. Prik na 1 uur met een vork in de pom om te kijken of hij gaar is en kijk of hij niet te snel bakt.

• De bovenkant van de pom moet donkerbruin worden en van binnen goed gaar. Als de bovenkant te bruin wordt, zet de oven dan lager op 160 graden. Als je een lastige oven hebt is het beter om de pom heel langzaam te garen op 165 graden voor twee uur.

• De pom is pas klaar als je in het midden van de pom met een vork hebt geprikt en er geen pom aan je vork vast blijft zitten.

• Laat de pom goed afkoelenm hij is op zijn lekkerst als je hem een dagje laat rusten. De volgende dag kan je de pom het beste tien minuutjes in de oven op 170 graden opwarmen.

Meer Surinaams leren koken? Bekijk hier alle andere afleveringen van SuriFood:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.