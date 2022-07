Dit is waarom je bij je ijs in een hoorntje soms ook nog een koekje erbovenop krijgt

Koken & EtenEen romig bolletje ijs op een hoorntje: een combinatie die je op een zomerse dag vaak ziet. Maar waarom krijgen we zo’n krokant hoorntje aangeboden: is het puur voor de smaak of heeft het echt een functie? En hoe zit het met het dunne koekje dat we bij ijs in een bekertje krijgen? Verschillende experts geven hun verklaring.

Om goed te kunnen begrijpen waarom een ijsje zo vaak vergezeld wordt van een hoorntje, moeten we teruggaan naar het begin van de twintigste eeuw. ,,Volgens de legende werd het hoorntje op de Wereldtentoonstelling in het Amerikaanse St. Louis ontdekt”, zegt culinair historicus Lizet Kruyff. ,,Daar kwam een ijsverkoper ineens zonder bakjes te zitten. Een bezoeker, Abe Doumar, merkte dat op. Hij kocht vervolgens een wafel, rolde die tot een kegel en liet daar een bolletje ijs in doen. Een jaar later opende hij zijn eigen ijskraam: vanaf toen werd het hoorntje iconisch.”

De historicus kan daarentegen niet met 100 procent zekerheid stellen dat Doumar de echte uitvinder is van het hoorntje, al is dit het verhaal dat het meeste de ronde doet. ,,Meerdere mensen hebben door de geschiedenis heen beweerd dat zij het hoorntje als eerste op de markt brachten. De allereerste vermelding in de kookliteratuur die we terugvinden, dateert al van 1885. In The book of ices heeft Agnes Marshall het al over ‘kegelvormige houders op basis van amandelmeel’, wat dus verwijst naar het klassieke hoorntje zoals we dat kennen.”

Waarom is een hoorntje beter dan een bakje?

,,De hoofdreden waarom het hoorntje meteen zo aansloeg, heeft te maken met hygiëne, vervolgt Kruyff. ,,Een glaasje waarin het ijs geserveerd werd, moest vroeger steeds worden afgewassen voor een nieuwe klant. In die tijd gebeurde dat op straat met een theedoek in een emmer, maar natuurlijk is zo’n doek een grote bron van bacteriën. Je kon ijs toen ook in papiertjes krijgen, maar dat is dan weer niet zo praktisch. Het eetbare hoorntje was daarom dé oplossing.”

Iets wat bevestigd wordt door een van de bekendste Belgische ijsmerken: het IJsboerke. ,,Onze oprichter Staf Janssens ging destijds met een bakfiets van deur tot deur. Een hoorntje was dé manier om het ijs makkelijk aan de man te brengen”, vertelt commercieel manager Jef Segers. ,,De krokante koek was functioneel, deed geen afbreuk aan de kwaliteit van het ijs en smaakte er perfect bij.”

Ook later, bij de opkomst van diepvries, bleef het hoorntje populair. ,,De cornets d’amour zijn tot op de dag van vandaag een van onze best verkopende producten. Nog een leuk weetje: de chocolade aan de binnenkant van het hoorntje is niet alleen voor de smaak, het is ook echt functioneel. Het is gemaakt om het ijs binnen het hoorntje te houden. Zonder die chocolade zou de koek verslappen, en niet meer zo stevig zijn.”

Waarom krijg je soms een wafel of koekje bij je ijs?

Het hoorntje is natuurlijk niet het enige koekje dat bij ijs geserveerd wordt, een andere typische ijsgewoonte is het serveren van een krokant koekje bij een bekertje ijs. Heeft dat dan ook een historische reden? ,,Over het koekje is veel minder terug te vinden in de literatuur”, zegt Kruyff. ,,Er bestaat wel een advertentie uit een Nederlandse krant die de ijswafel noemt. Die dateert van 15 oktober 1879. De ijswafel bestaat dus al lang.”



Maar waarom eten we zo graag een koekje bij een bolletje ijs? ,,Wat de exacte reden is, is moeilijk te zeggen”, licht Jochen Neyens van ijszaak De Potter toe. De ijszaak maakt al ijs sinds de jaren 30. ,,Ik denk dat er meerdere redenen kunnen zijn. Zo zou je kunnen denken dat een ijsbeker er wat luxer uitziet met een koekje erop. Mensen willen immers graag waar voor hun geld. Ook is het zo dat als een ijscoupe wordt geserveerd aan tafel, er vaak een wat groter koekje op ligt. Mensen verwachten dit dan ook op een takeawaycup.”

Bij Australian Ice heeft het ijskoekje een functie. ,,We serveren ze bij een hoorntje, omdat onze bolletjes zo groot zijn. Op die manier heb je meer houvast”, zegt operations manager Mathieu Verdin. ,,Maar ook bij de bekertjes blijven we koekjes serveren. Zo heeft iedereen een krokante aanvulling op zijn ijsje.”

