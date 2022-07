Dit koekje is een grote hit op vluchten in Europa: ‘Ik raakte geobsedeerd’

Koken & EtenVliegen is heerlijk als de luchtvaartmaatschappij erin slaagt je te verrassen, het liefst met iets leuks of iets lekkers. KLM deelde lang stroopwafels uit, maar nu is er een ander koekje waar sommige reizigers heel gelukkig van worden.

De kokosmakroon - in het Engels coconut macaroon - is een koekje dat passagiers op Europese vluchten krijgen als tussendoortje. Ook op sommige intercontinentale vluchten presenteert het cabinepersoneel de makroon aan de reizigers.

Engelstaligen snoepten al graag van de 'stroepwoffels’ zoals ze onze stroopwafels liefkozend noemen, maar ook het smeuïge kokoskoekje stijgt in populariteit. ,,Ik at hem voor het eerst tijdens de pandemie, toen ik naar mijn Esmée in Nederland vloog vanaf Manchester”, vertelt de 27-jarige Cody Smith, die meteen verkocht was. ,,Ik was heel nerveus, want ik vloog voor het eerst alleen. We zaten in een heel leeg vliegtuig en toen kregen we ineens een makroon. Ik verwachtte er niet veel van maar toen ik een hapje nam, was ik verkocht. Het was zo lekker.”

En ze is niet eens een zoetekauw, voegt Smith daaraan toe. ,,Het is heel zacht, alsof het net is gebakken. Ik was meteen geobsedeerd. We hebben zulke makronen niet in Engeland! Ik dacht: hoe kan zo'n simpele makroon mijn nervositeit verzachten en mij zo gelukkig maken? Ik hoopte dat ik er op de terugweg nog een zou krijgen, maar dat gebeurde tot mijn teleurstelling niet.”

Onvindbaar in de winkels

Smith probeerde de koekjes via KLM te krijgen. ,,Ik kreeg namen van supermarkten die ze zouden hebben, maar ze zijn niet van een bepaald merk. Esmée, met wie ik een langeafstandsrelatie heb, heeft geprobeerd eraan te komen, zo geobsedeerd was ik.”



KLM bevestigt dat de koekjes niet in de winkel of bij de luchtvaartmaatschappij verkrijgbaar zijn. Over de leverancier van de koekjes, wil de airline alleen kwijt dat deze in Spakenburg is gevestigd. ,,Jammer genoeg vond Esmée ze niet. Ik vraag me af of ik ze ooit nog zal eten.”

Niet alleen Cody Smith is verrukt en op zoek. ‘Ik zou mijn ziel verkopen voor de kokosmakronen die KLM uitdeelde op de vlucht naar Amsterdam’, schrijft iemand op Twitter. Iemand anders meldt op zoek te zijn voor haar ouders, omdat die door het dolle heen waren toen zij de koekjes aan boord hadden gegeten. Andrea Høvik vond de koekjes 'het beste van de hele trip’ en ‘het is 100 procent de meest verslavende koek ooit'.

Hoeft niet gekoeld te worden

KLM meldt desgevraagd dat de kokosmakroon in beeld kwam toen er werd gezocht naar een tussendoortje dat minder koeling nodig had. ,,Bij de vluchten waarbij de crew de ene avond heen en de volgende ochtend vroeg terugvliegt, is er niet op alle Europese buitenstations koeling aanwezig. Vroeger werd er nog wel eens dry ice gebruikt, maar dat is gezien de CO2-uitstoot een no go", legt de woordvoerder uit.

Dit koekje hoeft niet te worden gekoeld, vertelt zij. ,,Tegelijkertijd heeft het inderdaad aanzienlijk meer smeuïgheid dan het gemiddelde koekje en ook dan de gemiddelde kokosmakroon. Ik denk dat dat ook het enthousiasme verklaart.” De smaakdeskundige van KLM verklaart het succes met het vocht in de makroon. ,,Daardoor wordt hij niet droog.”

Toch heeft die smeuïgheid ook een keerzijde: de kokosmakronen zijn korter houdbaar dan het gemiddelde verpakte koekje, namelijk 28 dagen. Maar toch: als ze tijdens een vlucht niet opgaan, kunnen ze gewoon mee op de volgende vlucht. Dat scheelt weer een berg afval. En de schoonmaak heeft minder werk, want een kokosmakroon kruimelt minder.



Voor wie toch liever stroopwafels heeft, is er een opbeurend bericht. ,,Het assortiment wordt op gezette tijden gewisseld. De stroopwafel is toch een Nederlands icoon, dus de kans is aannemelijk dat deze in de toekomst weer eens terugkomt.”

Volledig scherm De kokosmakronen van KLM © KLM

