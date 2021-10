Dit restaurant heeft twee nieuwe collega’s: Billy en Bella (en het zijn géén mensen)

Nederlan­ders eten nog graag een stukje vlees, maar de meesten niet meer elke dag

7 oktober Vlees, vis of vega? Voor ongeveer één op de vijf Nederlanders is vlees of vis dagelijkse kost, blijkt uit een enquête van onderzoeksinstituut Kieskompas. Zo'n 20.000 mensen werden aan de tand gevoeld over hun vleesconsumptie. Hollandse hap met een gehaktbal, rijst met kip of toch liever met tofu?