Dit vakantieland past het beste bij jou op basis op je favoriete eten

De Gouden Pollepel Corona bezorgde chefkok Van Dillen een valse start, maar nu is zijn binnentuin een soort ‘lusthof’

17:03 Zijn hele leven wist hij dat hij kok wilde worden. Jarenlang werkte hij toe naar een eigen zaak. En toen het eindelijk zover was, moest MARA by Flipp -zijn restaurant - al na negen dagen sluiten. Maar chef Florian van Dillen geeft het, ook in tijden van corona, niet zo een twee drie op.