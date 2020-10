Dit zijn de beste potjes babyvoeding uit de supermarkt

Koken & eten Is de zoete aardappel gezonder dan een normale aardappel?

2 oktober Nederland is gek op zoete aardappel. We bakken er massaal friet van, poffen ze in de oven of stampen ’m door onze hutspot. Maar hoeveel gezonder is de exotische zoete aardappel ten opzichte van de oer-Hollandse pieper?