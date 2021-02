Dit zijn de drie finalisten van Heel Holland Bakt

Geen vier kandidaten strijden in de halve finale van bakprogramma Heel Holland Bakt, maar vijf: Ellen, Eric, Sabine, Thijs en Elizabeth. Dat betekent dat er twee bakkers uit moeten deze week. De perfectie is ver te zoeken in halve finale.

De zenuwen lopen op in de halve finale van Heel Holland Bakt, want twee bakkers zullen de tent gaan verlaten na een lang bakweekend. Ellen heeft iets goed te maken, want die eindigde vorige week als laatste maar mocht toch blijven omdat Eric die week ziek was, dus die moet extra haar best doen, weet ze. Dat wordt spannend, weet ze nu al, maar ook de anderen lijken net iets meer gespannen dan anders.

Het is - uiteraard - weer een lastig opdracht die ze krijgen, want een bavarois-bombe, daar zitten allerlei risico’s aan. Vriezen, koelen, goed uit de vorm krijgen. En dan heeft jurylid Robèrt van Beckhoven óók nog als eis gesteld dat er een eigenlijk een perfecte ‘spiegel’ op moet oftewel een egale glanzende laag. En vergeet je favoriete drankje niet, heeft jurylid Janny van der Heijden hen op het hart gedrukt.

Volledig scherm Thijs, Ellen, Sabine, Eric en Elizabeth. © Foto's Omroep Max

De ‘bommen’ zijn ondanks alle beren die sommige bakkers op de weg zien toch best goed gelukt. Zeker die van de mannen: Thijs krijgt complimenten over zijn kleur en de glans (,,Gewoon een goeie taart” aldus Van Beckhoven) en Erics taart is supergoed qua smaak en dat maakt het minder geslaagde uiterlijk goed (,,Hij ziet eruit als een bava-mwah, maar hij smaakt als een bavarois", zegt presentator André van Duin). Elizabeth mag ook niet mopperen. Ze heeft met haar risicomijdende kleine taartjes wel lékkere bommetjes afgeleverd. Het commentaar bij de bombes van de andere twee bakkers is iets harder: Sabine worstelt met haar smaken en bij Ellen ontbreekt de decoratie en een van de vullingen kan wat romiger.

De technische ronde is weer eens een ingewikkelde toestand, waar gezucht en gepuf klinkt als de bakkers de summiere instructies lezen. Florentinedeeg, wat is dat? Sabine is al bezig met de afscheidsspeech, vertelt ze. Dat niemand de opdracht perfect heeft uitgevoerd, betekent echter niet dat de ringtaartjes (,, Oh, ik dacht ringstaartjes, dat zijn van die leuke aapjes”, zegt Van Duin) allemaal even goed zijn. Sabine heeft er maar twee kunnen maken - het moeten er vier zijn - en Elizabeth heeft duidelijk de beste ringen gemaakt, inclusief bladgoud en chocolade.

In de derde ronde trekt jurylid Janny van der Heijden de aandacht. Het thema is geometrie en dat is goed te zien aan haar outfit: een geel broekpak met zwarte figuren erop. ,,Je lijkt wel Lady Gaga. Dat trek je toch aan”, zegt Van Duin. Hij kan zijn lachen niet inhouden. ,,Als ze een voorbeeld zoeken, dan hebben de bakkers een voorbeeld”, legt Van der Heijden uit.

In hoeverre de bakkers dáár nog oog voor hebben, is de vraag. Ze richten al hun aandacht en energie op hun taarten in bolle, driehoekige en vierkante vormen. Echt heel netjes pakken die niet altijd uit. De versiering van de koekjes van Ellen zijn gaan lopen en de taart zelf is een beetje ingezakt. De mannen zijn ook in deze opdracht dominant: ook al had de taart van Thijs iets luchtiger gemogen, de smaken zijn verrassend. Eric heeft een fantastisch ogende taart, ook al is de crème aan de buitenkant korrelig en erg zoek. Elizabeth doet de jury versteld staan met haar afwerking. ,,Mooi om naar te kijken. Het gemak waarmee je de de randen vlak aanzet", zegt Van Beckhoven.

Al met al is wel duidelijk dat chaoot Ellen al zelf concludeert dat het lastig wordt. ,,Ik weet wel dat ik eruit lig", zegt ze tegen de andere bakkers na afloop. ,,Sabine vindt decoreren leuker dan vulling maken", concludeert Van Beckhoven. Zij zijn de twee die inderdaad de tent moeten verlaten. Meesterbakker is Elizabeth. Tweede keer.

De finalisten van Heel Holland Bakt zijn Elizabeth, Thijs en Eric.

