Dit zijn de zes grootste valkuilen bij het bakken van oliebollen thuis

1. De bakker heeft geen overzicht. Houd je hoofd erbij, adviseren de experts. Tijd, temperatuur en toewijding: de drie t's zijn essentieel in de bakkerij, aldus vermaard bakker Hiljo Hillebrand. ,,Bij bakkerijen zijn ze al vroeg bezig om het bakken voor te bereiden.”

Het advies geldt voor de thuisbakker, maar dus ook voor de professional. Bij bakker Remon Muller ging het onlangs mis toen een invaller de hoeveelheid suiker en zout verwisselde. In totaal gingen 200 bollen alsnog over de toonbank, dus Muller baalde enorm. ,,Ik vond het heel erg. Het gebeurt gelukkig maar heel zelden, maar net als bij Koopmans gaat het bij ons dus ook weleens mis.”

2. Een mix die niet deugt. ,,Weeg je ingrediënten nauwkeurig af”, zegt Hillebrand, want bij bakken komt het aan op precisie. Muller: ,,Met een kant-en-klare mix kan er meestal niet veel misgaan, maar als je zelf aan de slag gaat en het beslag wordt te dun, dan moet je opnieuw beginnen. Je kunt het dan niet meer fixen.” Gebruik in elk geval goede kwaliteit, verse patentbloem, tipt Hillebrand.

De experts

Meester Boulanger Hiljo Hillebrand is auteur van de Broodbijbel, groot fan van oliebollen en vindt december de mooiste tijd van het jaar. Remon Muller is eigenaar van de Oliebollenbakkerij in Nieuwerkerk aan den IJssel.

3. Te koud water gebruiken. Over de precieze temperatuur verschillen de experts van mening: Hillebrand houdt het op 35 graden, Muller op 45 graden, wellicht omdat het in een kraam vaak wat kouder is dan in een bakkerij of thuis. Met koud water lukt het sowieso niet. Gist heeft warmte nodig, aldus Hillebrand, anders rijst het beslag niet. ,,Heel vervelend”, weet Muller.

4. Een te kleine beslagkom gebruiken. Het beslag verdubbelt in volume en dan is het handig als al het beslag in je kom blijft zitten. ,,Anders wordt het een rommeltje”, zegt Muller, die daar ervaring mee heeft.

5. Slordig te werk gaan. Was de rozijnen en krenten zorgvuldig, tipt Hillebrand. ,,En zorg dat alle ingrediënten van goede kwaliteit zijn. In de bakkerij gebruiken we altijd Amerikaanse patentbloem, die eiwitrijk is en ervoor zorgt dat de bol niet te vet wordt.”

Over de temperatuur van de olie (arachideolie of zonnebloemolie) zegt hij: ,,Meet de temperatuur. Die moet 175 graden zijn. Bij lagere temperaturen krijg je vette bollen.” Tip voor ronde bollen: gebruik een natte ijsschep voor nette bolletjes. ,,Wil je juist een langwerpige met slierten, dan kun je ook twee lepels gebruiken.”

6. Niet oefenen. Oefening baart kunst. Het beslag is het lastigst voor nieuwelingen. ,,Het beslag is wat dikker dan pannenkoekenbeslag. Het lijkt op cakebeslag, maar dan iets elastischer”, aldus Hillebrand, die erop wijst dat alle details moeten kloppen. ,,Bij goede bloem kunt je wel wat water kwijt, maar pas op, want van een dun beslag krijg je vette bollen - met harde stukjes.”

Gevulde bollen maken - met Nutella bijvoorbeeld - is een kunst; als beginner kun je wel een oliebol opensnijden en dan vullen. ,,Je moet het een beetje aanvoelen”, zegt Muller over het bakken. ,,En anders kun je ze altijd nog kopen.”

Oliebollen (circa 14 stuks)

Ingrediënten

Beslag:

500 gram tarwebloem

20 - 25 gram roomboter

15 gram fijne kristalsuiker

10 gram zout

15 gram melkpoeder

5-10 gram citroenrasp of zest

35 gram verse gist voor gevulde oliebollen en 25 gram voor ongevulde oliebollen / 12 of 8 gram droge gist

400-425 gram water (bij goede bloem kun je meer water kwijt)



Vulling (optioneel):

150 gewelde rozijnen (dag ervoor in lauwwarm water wellen)

50 gram krenten (wellen samen met de rozijnen)

50 gram stevige bakappel in kleine blokjes (Jonagold of Elstar bijvoorbeeld)



Bereiding

- Verwarm het water tot 35 graden en los de gist op.

- Voeg de andere ingrediënten toe.

- Meng alle ingrediënten in een keukenmachine met een vlinder gedurende twee minuten op de langzaamste snelheid. Daarna 4 à 5 minuten op de middelste snelheid.

- Vul eventueel de vulling toe en laat 1 minuut meedraaien.

- Het beslag is dikker dan pannenkoekenbeslag, vergelijkbaar met een cakebeslag, maar iets elastischer. Het beslag moet ongeveer 27 graden zijn. Eventueel heel even in voorverwarmde oven zetten.

- Dan kun je het beslag in een grote kom doen om het tussen de 25 en 30 minuten te laten rijzen.

Dan is de hoeveelheid verdubbeld.

- Verhit de arachideolie of zonnebloemolie tot 175 graden. Meet de temperatuur!

- Neem een natte ijsschep, maak bolletjes en doe ze in de frituurpan. Niet meer dan vijf tegelijk, want anders gaat de temperatuur naar beneden. Dan worden de oliebollen te vet.

- Bij bolletjes van 70 gram bak je ze 7 minuten: 3,5 minuut per kant.

Robèrt van Beckhoven deelt hieronder zijn recept voor wie thuis oliebollen bakt:

