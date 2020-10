Door deze invloedrijke kookboekenmaker zitten we binnenkort allemaal aan de ‘oneetbare’ tofu

Wie het nieuwe kookboek van Yotam Ottolenghi in huis heeft, weet het al: binnenkort zitten we allemaal aan de tofu. En nou niet meteen stoppen met lezen omdat tofu een van de smerigste dingen is die in de supermarkt te koop zijn. Dat wás namelijk zo. Maar alleen omdat we al die tijd geen flauw idee hadden hoe we het fatsoenlijk moesten klaarmaken.

Even bij het begin beginnen: tofu wordt gemaakt van sojamelk. Die melk wordt gestremd en vervolgens in blokken geperst. Het resultaat is een soort zachte sojakaas die weliswaar weinig smaak heeft, maar wél heel makkelijk de smaak van andere ingrediënten aanneemt. En mocht je moeite hebben met de structuur: als je tofu even door de bloem of maizena haalt en vervolgens in hete olie bakt, is dat probleem meteen opgelost.

Omdat we dat allemaal niet wisten, heeft tofu al die tijd in het geitenwollenverdomhoekje gezeten. Onterecht, zo blijkt. De hernieuwde populariteit begon voorzichtig toen Ottolenghi een paar jaar geleden een recept van black pepper-tofu deelde. Niet veel later stond Instagram opeens vol mapo tofu, een aromatisch gerecht van zachte tofu en gehakt in een pittige saus uit Sichuan.

Beide hypes kwamen niet uit de lucht vallen, want de Chinese keuken is sowieso aan een enorme opmars bezig. Tel daar het groeiende aantal veganisten en de stijgende vraag naar vleesvervangers bij op en niets staat een tofumanie nog in de weg.

Foute combinatie

Voor inspiratie is er dus het gloednieuwe Flavour. Van gestoomde aubergine tot aspergesalade: Ottolenghi adviseert bij opvallend veel gerechten gebakken of gegrilde tofu. En dan zijn er nog de recepten waarin tofu zelfs de hoofdrol krijgt. Udonnoedels met gebakken tofu bijvoorbeeld. Of Italiaanse caponata met zijden tofu. ‘Zo’n foute combinatie dat ’ie juist erg goed is’, schrijft hij daarover. Ik ga het maken. En de rest van Nederland vast ook.



Het blijft per slot van rekening Ottolenghi.

Aanrader De tofu van de ‘tofumeisjes’ van Choi Kee wordt in Nederland gemaakt is en is zacht, romig en lichtzoet van smaak. Kijk voor verkooppunten op www.choikee.nl of volg de tofumeisjes op Instagram: @tofumeisjes.

Ook lekker: deze noedelsoep met spicy tofu van Job en Perry:

