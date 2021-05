Drankje mag straks geen ‘melk’ meer heten als er geen zuivel in zit

Zuiveltermen zoals melk, boter, room, kaas en yoghurt zijn nu al wettelijk beschermd, maar het Europese Parlement wil er nog een flink schepje bovenop doen door die woorden ook te verbieden in samenstellingen met bijvoorbeeld ‘stijl’, ‘type’, ‘smaak’ of ‘vervanger’. ‘Kaassmaak’, ‘melkvervanger’ of zelfs de term ‘romig’ zouden dan ook niet meer mogen.



Proveg vreest dat het nog verder gaat en zelfs feitelijke termen als ‘zuivelvrij’, ‘bevat geen melk’ of ’50 procent lagere CO2-uitstoot dan melk’ straks taboe zijn. Dat betekent niet alleen dat producenten van zuivelvervangers hun afnemers noodgedwongen belangrijke productinformatie onthouden, maar Europa ook de opkomst van duurzaam voedsel een stevige slag toebrengt. En dat, zegt Proveg, staat haaks op de Europese klimaatambities en op nieuwe, milieuvriendelijke vormen van landbouwbeleid als de ‘Farm-to-fork’-strategie waarvoor Brussel zich de laatste tijd sterk maakt.