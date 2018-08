Duits restaurant weigert kinderen na 17 uur: 'Zo creëren we rust voor onze klanten'

Restaurant Oma's Küche und Quartier ligt op Rügen, het grootste eiland van Duitsland. Op haar website prijst het zichzelf aan als het eerste kindervrije restaurant in de streek en gespecialiseerd in rust en ontspanning. Voor de deur staat dan ook een bord met de tekst 'adults only'. Vanaf 17 uur mogen er geen kinderen onder de 15 jaar meer binnen en dat lokt veel verontwaardiging uit.