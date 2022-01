Een hele maand niet drinken moeilijk? Een keer toch alcohol drinken is geen fout, terugval hoort erbij

Hoe doen we dat, Dry January voortzetten?

,,Dat is niet eenvoudig. Maar hoe langer je niet hebt gedronken, hoe makkelijker het wordt. Als je een maand geen alcohol hebt gedronken, ben je al een eind op weg. Het belangrijkste is dat je een concreet plan hebt. Bedenk van tevoren voor verschillende situaties wat je wilt doen of zeggen. Schrijf dat desnoods op. Wat doe je als je zin hebt in een wijntje of biertje? Verzin iets wat je leuk vindt, zoals een stukje fietsen op de hometrainer of het kijken van een serie.”