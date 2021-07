Een knapperig korstje maken? Zo lukt het altijd

De meest gestelde vraag over paneren is: wat kan ik eigenlijk allemaal paneren? weet de kok, die in zijn kookboek Wayooh! zijn kooktips en -trucs geeft. ,,Het antwoord op die vraag is heel simpel: alles wat in je opkomt. Dat is het mooie van koken. Wanneer je de basis begrijpt kun je eindeloos je eigen variaties maken. Ik heb altijd een beetje een hekel aan dingen die hóren. Of dingen die wij als basis opgelegd krijgen. Je zal mij daarom nooit horen zeggen dat dingen op een bepaalde manier moeten. Ik laat je graag weten hoe dingen ook kunnen. En hoe je het voor jezelf net even makkelijker maakt. Want veel dingen kunnen makkelijker en verrassender en uiteindelijk ook leuker worden.”