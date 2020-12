Eerste hulp bij kerstdiners in tijden van lockdown

Dit was 2020 Gekkeham­ster­ziek­te: vechten om een wc-rol en op de vuist voor pasta

15 december Het was een van de engste uitwassen van de coronacrisis: hamsteren. Hele schappen in je karretje vegen, knokken om pakken pasta. In maart was het zo erg dat zelfs het plan voor 'voedsel op de bon' op tafel kwam. ,,Ik liep door pakhuizen vol wc-papier en één kilometer verderop vochten ze om de laatste rol.''