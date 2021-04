Eerste terrassendag verloopt soepeltjes: ‘Mooi om te zien dat iedereen ons heeft gemist’

Koken & eten Het Pieterman­ne­tje, een gevaarlijk steekvisje, mag vaker op het bord verschij­nen

22 april Nu er meer thuis wordt gekookt, eten we ook meer vis. Dat is fijn en al helemaal als het ons eigen noordzeevis is, vinden ze op Scheveningen. Proef maar eens zo’n gevaarlijke Pieterman. ,,Een heerlijk visje.’’