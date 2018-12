Eerste tranen van stress bij Heel Holland Bakt

Bakken in een tent is toch echt iets anders dan rustig thuis in je eigen keuken. De tien deelnemers van het tv-programma Heel Holland Bakt ondervonden dat aan den lijve in de tweede uitzending.

Chaos

De werkbank van de 58-jarige ondernemer Liesbeth leek wel ontploft de eerste dag. En haar taart - een klassieker met een twist, zo luidde de opdracht - zag er niet fraai uit. ,,Hij heeft een afwijking naar rechts. Ik schaam me dood.” Van de spanning sprongen na het eindsignaal van de eerste opdracht de tranen haar spontaan in de ogen. Ze werd getroost door Kim.



Janny van der Heijden vond de smaak van haar Japanse taart met matcha verrassend. Het idee was goed, zei jurylid Robèrt Beckhoven. ,,Maar wat een chaos. Je moet de rust bewaren.” ,,Rust in de tent", lachte André van Duin.

Door het oog van de naald

Al die geluiden, je koek die breekt, deeg dat niet gaart en saus die schift. Onderzoeker Ahmed had het ook zwaar in de baktent. De juryleden vonden zijn drienotentaart ‘wel lekker’, maar ook een beetje simpel.



Ahmed bleef er rustig onder, zelfs toen duidelijk werd dat hij degene was die de competitie moest verlaten. ,,Jammer dat ik niet door mag, maar ik begrijp het wel.”Hij was blij dat hij bij de beste tien hoorde.



Door het vertrek van Ahmed kroop Liesbeth door het oog van de naald, maar Maroeska mocht ook in haar handjes knijpen: haar adventskalender - iedereen moest als spektakelstuk zo'n kalender maken - noemde ze zelf ‘een faliekante mislukking’.

Een drama

Volledig scherm De adventskalender van Maroeska. © Beeld uit Heel Holland Bakt Haar taarten waren niet helemaal gaar geworden en vielen uit elkaar toen de kunstenaar ze op elkaar wilde stapelen. ,,Vreselijk. Een drama.” Uiteindelijk verborg ze haar baksels in aluminiumfolie. ,,Ik heb het met je te doen", zei Janny van de Heijden. ,,Het lijkt wel the day after Christmas”, grapte André van Duin nog met een blik op de berg ongare taart.



Het lag aan het gebruikte meel, legde Robèrt van Beckhoven later uit. ,,Jammer dat je een verkeerde keuze maakte bij de keuze van je beslag. Roggebloem bakt moeilijk.”

Quote Jammer dat je een verkeerde keuze maakte bij de keuze van je beslag. Roggebloem bakt moeilijk Robèrt van Beckhoven Er viel ook veel te lachen. Zo slaagden geen enkele bakker er in om een fatsoenlijke appelbol op zijn werkblad tevoorschijn te toveren. De sauzen waren geschift, de deeglaag te dik of niet goed aan elkaar geplakt zodat de hete vulling eruit viel. ,,Dit lijkt wel een vaatdoekje.”



,,Misschien als we de saus van de ene nemen, de vulling van de ander en het deeg van weer een andere deelnemer kunnen we er een goede combinatie van maken", zei André van Duin.



De presentator slaagde er op meer momenten in om de sfeer licht te houden. Nostalgische gerechten zijn ‘ouwe meuk’ en hij reageert quasi-geschokt als de dove Cas - die met apparaten 60 procent gehoor heeft, vertelde hij - zijn naam in één gebaar samenvat. Zijn blik zei: maakte Cas nou een obsceen gebaar. Hij maakte zich snel uit de voeten.

Wel lief

Als Liesbeth haar concurrent Hanneke iets laat bakken in haar eigen oven, trekt Van Duin zijn wenkbrauwen op. ,,Dat is de eerste keer dat ik dat zie in al die jaren", zegt hij verbaasd. ,,Wel lief.” Om daarna nog even een snedige opmerking eraan toe te voegen als Liesbeth verklaart dat ze toch niets hoefde te bakken. ,,En het is mijn buurvrouw.” ,,Doe je dat thuis ook bij de buurvrouw? Jongens, kom maar bij mij?”

Stelen

Iets minder subtiel ging kunstenaar Maroeska te werk. Hanneke zette een van de ovens open om er haar taart in te zetten. Op het moment dat ze dat wil doen, komt Maroeska ertussen met haar eigen creatie. Verbijsterd kijkt Hanneke om zich heen. ,,Serieus?” vraagt Hanneke aan haar tegenstrever. ,,Ik denk jij gaat er vol voor mij in.” Uiteindelijk vinden ze allebei een plek in de oven.

De grote winnaar bleek Nicole. De 38-jarige teamleider in de thuiszorg leverde telkens goed werk af. Haar eerste taart was ‘Koffie verkeerd met een kick', niet alleen 'heel aantrekkelijk’ maar ook erg lekker, vonden de juryleden. ,,Knap dat je dit in twee uur hebt gemaakt”, oordeelde Van Beckhoven.



Haar appelbol was niet de lekkerste, maar ook niet de slechtste. Haar adventskalender scoorde hoge ogen door de brosse bodem en zachte vulling. Een lastige combinatie. Goed gewerkt, vond Van Beckhoven. ,,Ik ben tevreden.” ,,Dan ik ook", antwoordde Nicole lachend.



Ze was superblij. ,,Dat had ik echt niet gedacht.”

Geen enkele appelbol was perfect.